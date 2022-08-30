Митя Фомин едет в Югру

Митя Фомин поздравит югорчан с двойным праздником Фото: Борис КУДРЯВОВ

Целая плеяда российских звезд приедет в Югру поздравить жителей региона с Днем нефтяника 3 и 4 сентября. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Так, 3 сентября в Сургуте на центральной площади выступят Юлия Чичерина и группа «Крематорий». На следующий день в городе на стадионе «Спортивное ядро» выступят столичные и уральские музыканты, а также группа Dabro, которая за день до этого выступит перед жителями Нижнесортымского. В Лянторе будут танцевать под песни BURITO.

В Нефтеюганске День работников нефтяной промышленности совместят с 55-летием города. Здесь 3 сентября выступит солист группы Hi-Fi Митя Фомин, а также группа «Фабрика».

В Нягани 4 сентября выступят братья Гаязовы и ВИА «Здравствуй, песня».