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Общество30 августа 2022 11:49

Мэр Екатеринбурга получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

Градоначальник получил награду из рук губернатора Свердловской области
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Кстати, до перехода в мэрию Алексей Орлов занимал пост первого заместителя Губернатора Свердловской области. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Кстати, до перехода в мэрию Алексей Орлов занимал пост первого заместителя Губернатора Свердловской области. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Градоначальник получил награду из рук губернатора Свердловской области. При этом указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

- Награда присуждена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Алексей Орлов избран мэром 9 февраля 2021 года. За этот период в городе реализовано несколько крупных инфраструктурных проектов, - рассказали в пресс-службе администрации уральской столицы.

Кстати, до перехода в мэрию Алексей Орлов занимал пост первого заместителя Губернатора Свердловской области, курировал вопросы развития социальной сферы, государственной поддержки некоммерческих организаций

Ранее стало известно, что журналистка Ксения Собчак похвалила мэра Екатеринбурга. Поводом стало подключение дома на Патриса Лумумбы, 2 к горячей воде, которой не было в здании два года.