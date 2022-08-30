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Общество30 августа 2022 11:45

Площадь лесных пожаров в весенне-летний период на Урале сократилась в четыре раза

С начала 2022 года потушили 494 возгорания
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Выявлять возгорания помогает многоступенчатая система мониторинга

Выявлять возгорания помогает многоступенчатая система мониторинга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области площадь лесных пожаров в весенне-летний период 2022 года сократилась в четыре раза в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает департамент информационной политики.

- По данным на 30 августа, с начала года ликвидировано 494 лесных возгорания, - говорится в сообщении.

Выявлять возгорания помогает многоступенчатая система мониторинга. В 2022 году впервые для этого стали использовать квадрокоптеры и тепловизоры.

Ранее в Свердловской области за выходные, 27 и 28 августа, потушили 11 лесных пожаров на площади 63 гектаров. Сейчас в регионе действуют восемь возгораний на 39 гектарах. Из них локализовано шесть на общей площади 35 гектаров.