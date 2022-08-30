Пенсионерка получила квартиру от компании «Атомстройкомплекс» в одном из двух новых ЖК на выбор

Новоселы мечтают о комоде, для которого есть место. Фото: Егор Соловьев

Много лет Лариса Гоголина с взрослым сыном проживали в барачного типа доме на улице Данилы Зверева в микрорайоне Пионерский.

- Дом был послевоенной постройки, лет 70, наверное, ему уже, - рассказывает Лариса Гоголина. – Когда мы туда с сыном приехали, то нам сказали, что года два максимум – и этот дом снесут. А мы прожили там 14 лет! Еще и на первом этаже, никакого вида из окна.

Лариса Гоголина полюбила смотреть в окно из новой квартиры. Фото: Егор Соловьев

Наконец, появилась возможность поменять старую квартиру на новую.

- В отделе по расселению компании «Атомстройкомплекс» нам предложили квартиру в одном из двух новых ЖК на выбор, - вспоминает Лариса Владимировна. – Смена района не смутила, потому что после просмотра очень понравился и дом, и квартира, которая оказалась еще и просторнее предыдущей, причем без доплаты. Магазины есть все под боком, автобусная обстановка тоже рядом. Сыну удобно на работу ездить. Сейчас смотрю в окно и вижу всю эту красоту: как солнце встает или заходит, а небо – такое красивое! Я так рада, у меня душа здесь отдыхает.

Хозяйка очень любит собак и хобби выбрала по душе. Фото: Егор Соловьев

В июле текущего года новоселье отметили и лучшие друзья пенсионерки: Лариса Гоголина – коллекционер керамических собачек. В прежней комнатке для экспонатов, которых накопилось уже более сотни, едва хватало места. Сейчас коллекция красиво разместилась на просторных полках шкафов вдоль стен квартиры.

- Мне все помогли сделать – и с переездом, и оформлением документов, такой вежливый юрист. Я к нему как к сыну отнеслась, молодой ведь, внимательный такой, - делится Лариса Гоголина. – Сын иногда по работе бывает поблизости от прежнего жилья, приходит домой и ужасается: «Мам, как мы там жили?». У него-то там комнатушка совсем крошечная была, да и у меня тоже. Сейчас совсем другое дело.

В новой квартире хватило места для большой коллекции керамических статуэток. Фото: Егор Соловьев

На месте трехэтажки, где жила Лариса Владимировна, застройщики обустраивают новый квартал, а параллельно обустраивают и судьбы жильцов ветхой советской недвижимости.

- У некоторых бывает паника. Люди приходят и говорят, что получается, через месяц, условно, «нас» снесут или как, – рассказывает ведущий юрисконсульт отдела подготовки земельных участков для строительства компании «Атомстройкомплекс» Александр Брюшинин. – Объясняем людям, что нет, конечно. Рассказываем, как это все будет происходить. Говорим, что дом будет сноситься только после того, как все жильцы будут отселены и переедут, на улице никто не остается.

Лариса Гоголина в свои права на квартиру уже вступила, почти обставила новой мебелью. Теперь думает купить и поставить комод – благо, место еще осталось.