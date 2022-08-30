СК возбудил уголовное дело после вооруженного нападения уральца на полицейских

В тот день в дежурную часть поступило сообщение о 38-летнем мужчине, который с топором бросался на соседей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» после попытки уральца напасть с ножом на полицейских. Инцидент произошел в ночь на 27 августа в поселке под Сысертью.

Тогда в дежурную часть поступило сообщение о 38-летнем мужчине, который с топором бросался на соседей.

- Заметив прибывших на место инцидента полицейских, нетрезвый правонарушитель убежал в лес. При попытке его задержания мужчина развернулся в сторону сотрудников полиции и, держа в руках два ножа, начал приближаться к ним, угрожая при этом физической расправой, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Примечательно, что при задержании мужчине прострелили обе ноги. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.