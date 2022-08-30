Свердловскую область накроют дожди и грозы

Также ожидается сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскую область 31 августа накроют дожди и грозы. Также ожидается сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Спасатели рекомендуют уральцам отказаться от туристических походов в лес и отдыха у воды. Также стоит ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте. Свердловчанам следует закрыть все окна и форточки в квартирах.

Сотрудники МЧС предупреждают, что не надо парковать машины рядом с деревьями и рекламными конструкциями. Кроме того, во время грозы лучше не пользоваться электроприборами и телефонами.

Спасатели напоминают, что нельзя разводить костры на приусадебных участках и в лесах. Если непогода застала на улице, лучше держаться подальше от легких построек, линий электропередачи, рекламных щитов и деревьев.