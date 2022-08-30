В Екатеринбурге начнут снижать скорость электросамокатов на всех городских праздниках

В комитете уже удалось договориться с большинством сервисов кикшеринга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ограничат скорость электросамокатов на всех городских праздниках. Об этом заявил председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения администрации города Игорь Ощепков. По его словам, в комитете уже удалось договориться с большинством сервисов кикшеринга.

- При проведении мероприятий снова будем снижать скорость. Со всеми тремя службами кикшеринга смогли договориться. Когда примем нормативные документы, заключим с сервисами прокатов соглашения, которые позволят выполнять единые требования, - заявил Игорь Ощепков на пресс-конференции, посвященной безопасной езде на электросамокатах.

Впервые на массовых мероприятиях скорость электросамокатов была снижена в прошедший День города. Тогда, по словам председателя комитета, нареканий от посетителей праздника не поступало.

При этом, за этот летний сезон в Екатеринбурге произошло 31 зарегистрированное ДТП с участием самокатов. В это число не вошли происшествия, в которых самокатчик наехал на пешехода. В одной из аварий погиб человек.