Зооспасатели вытащили котенка из вентиляции ТЦ «Антей»

Фото: группа «ВКонтакте» «Зооспас в Екатеринбурге»

К зооспасателям обратились сотрудники ТЦ «Антей». Они услышали, что из кирпичной постройки, откуда выходят наружу вентиляционные каналы, раздается жалобное мяуканье. Евгений Зенков собрал снаряжение и поехал вызволять малыша.

- Широкий проем на стене закрыт решеткой, но остается щель такой ширины, что можно заглянуть вниз, а при необходимости и просочиться внутрь целиком, - рассказал спасатель в группе «ВКонтакте» «Зооспас в Екатеринбурге». - Сразу обращают на себя внимание две вентиляционные металлические трубы в форме перископа - выходящие из этого хода, вертикально поднимающиеся до земли и снова переходящие в горизонтальный участок. Я на страховке спускаюсь вниз.

Внизу зооспасатель понял, что в подземной камере никого нет. Тогда он включил голоса кошек на телефоне и услышал ответное «мяу» из металлической трубы. Стало понятно, что просто так котика не достать. Волонтеру разрешили демонтаж и расстыковку труб, чтобы спасти малыша.

- Отвертка, щипцы и ножницы по металлу делают свое дело, и вот уже образовалась щель достаточной величины, - делится Евгений Зенков.

В этот момент он снова включил «мяу» и из темноты показалась мордочка котика. Операция по спасению прошла успешно. Сейчас котик ищет хозяев.