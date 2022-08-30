Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 августа 2022 9:51

В Верхней Пышме мошенники списали со счета пенсионерки 190 тысяч рублей

Женщина назвала аферистам данные карты
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Мошенники даже пообещали пенсионерке выплату страховой премии

Мошенники даже пообещали пенсионерке выплату страховой премии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме мошенники списали со счета 61-летней женщины 190 тысяч рублей. Она обратилась в полицию 29 августа 2022 года. Об этом сообщает МО МВД «Верхнепышминский».

- Как пояснила пострадавшая, ей на ее абонентский номер позвонила девушка, представилась сотрудницей известного банка сообщив, что у пенсионерки пытаются взломать кредитную банковскую карту, - говорится в сообщении.

Аферистка заявила, что переведет пенсионерку на робота, которому нужно будет назвать данные карты и код на обратной стороне. Женщина выполнила все указания.

Лжесотрудница банка сообщила, что карты свердловчанки заблокированы. Она добавила, что кредитная карта перевыпущена и будет готова через пять дней. Так же она пообещала выплату страховой премии за причиненные неудобства.

Спустя время пенсионерка зашла в приложение банка и увидела, что с ее сберегательного счета списали больше 150 тысяч рублей, а с банковской карты ушло более 41 тысячи рублей.