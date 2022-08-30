В Верхней Пышме мошенники списали со счета пенсионерки 190 тысяч рублей

Мошенники даже пообещали пенсионерке выплату страховой премии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме мошенники списали со счета 61-летней женщины 190 тысяч рублей. Она обратилась в полицию 29 августа 2022 года. Об этом сообщает МО МВД «Верхнепышминский».

- Как пояснила пострадавшая, ей на ее абонентский номер позвонила девушка, представилась сотрудницей известного банка сообщив, что у пенсионерки пытаются взломать кредитную банковскую карту, - говорится в сообщении.

Аферистка заявила, что переведет пенсионерку на робота, которому нужно будет назвать данные карты и код на обратной стороне. Женщина выполнила все указания.

Лжесотрудница банка сообщила, что карты свердловчанки заблокированы. Она добавила, что кредитная карта перевыпущена и будет готова через пять дней. Так же она пообещала выплату страховой премии за причиненные неудобства.

Спустя время пенсионерка зашла в приложение банка и увидела, что с ее сберегательного счета списали больше 150 тысяч рублей, а с банковской карты ушло более 41 тысячи рублей.