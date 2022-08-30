Синоптик Галина Шепоренко предупредила о резкой смене погоды в Екатеринбурге в начале сентября

Осень в Екатеринбург придет чуть позже, чем обычно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург идет резкое похолодание. 1 и 2 сентября в уральской столице будет жарко, погода изменится вечером 2 числа. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Итак, какая погода будет в Екатеринбурге в начале сентября

- Приблизится атмосферный фронт, возможна гроза с кратковременным дождем, порывистый ветер и уже к вечеру станет прохладнее, - говорит Галина Шепоренко.

1 сентября 2022 года в Екатеринбурге днем будет около +27 градусов, ожидается небольшой дождь.

2 сентября в уральской столице будет +28, вечером ожидается гроза и понижение температуры. В последующие дни в Екатеринбурге будет +12…+14 градусов.

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