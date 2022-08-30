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Наука30 августа 2022 8:59

Уральские ученые вместе с арабскими коллегами исследовали дорожную грязь Екатеринбурга

В ней нашли высокое содержание загрязняющих веществ
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Всего ученые за несколько сезонов отобрали больше 60 проб грязи

Всего ученые за несколько сезонов отобрали больше 60 проб грязи

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ученые из Уральского федерального университета (УрФУ) и института промышленной экологии УрО РАН вместе с коллегами из Южного федерального университета, Египта и Саудовской Аравии изучили дорожную грязь в Екатеринбурге. Они исследовали концентрацию потенциально вредных веществ.

- В пробах из всех обследованных зон наиболее высоки концентрации железа и марганца, так как они содержатся в горных породах и почвах, на которых располагается Екатеринбург, - рассказал доцент кафедры безопасности жизнедеятельности УрФУ, старший научный сотрудник института промышленной экологии УрО РАН Андриан Селезнев.

В пыли из зеленых зон ученые выявили высокую концентрация цинка и свинца. На дорогах обнаружили кобальт, никель, олово и сурьму. А в пыли с дворовых проездов, парковок и тротуаров зафиксировали много цинка и меди.

Всего ученые за несколько сезонов отобрали больше 60 проб грязи. Образцы сушили в лабораторных условиях в течение нескольких недель, а затем пропускали через сито диаметром один миллиметр. Полученную пыль изучали.

- Проблема в том, что нормативов на содержание вредных веществ в грязи в нашей стране не существует. Можно привлечь к ответственности за загрязнение почвы, воды, атмосферы, заставить устранить последствия и источники загрязнения, но грязь остается «ничьей», - заявил Селезнев.

Он отметил, что исследования ученых направлены на то, чтобы обосновать необходимость разработки и принятия нормативов содержания в грязи вредных веществ.