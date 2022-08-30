Уральские ученые вместе с арабскими коллегами исследовали дорожную грязь Екатеринбурга

Всего ученые за несколько сезонов отобрали больше 60 проб грязи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ученые из Уральского федерального университета (УрФУ) и института промышленной экологии УрО РАН вместе с коллегами из Южного федерального университета, Египта и Саудовской Аравии изучили дорожную грязь в Екатеринбурге. Они исследовали концентрацию потенциально вредных веществ.

- В пробах из всех обследованных зон наиболее высоки концентрации железа и марганца, так как они содержатся в горных породах и почвах, на которых располагается Екатеринбург, - рассказал доцент кафедры безопасности жизнедеятельности УрФУ, старший научный сотрудник института промышленной экологии УрО РАН Андриан Селезнев.

В пыли из зеленых зон ученые выявили высокую концентрация цинка и свинца. На дорогах обнаружили кобальт, никель, олово и сурьму. А в пыли с дворовых проездов, парковок и тротуаров зафиксировали много цинка и меди.

Всего ученые за несколько сезонов отобрали больше 60 проб грязи. Образцы сушили в лабораторных условиях в течение нескольких недель, а затем пропускали через сито диаметром один миллиметр. Полученную пыль изучали.

- Проблема в том, что нормативов на содержание вредных веществ в грязи в нашей стране не существует. Можно привлечь к ответственности за загрязнение почвы, воды, атмосферы, заставить устранить последствия и источники загрязнения, но грязь остается «ничьей», - заявил Селезнев.

Он отметил, что исследования ученых направлены на то, чтобы обосновать необходимость разработки и принятия нормативов содержания в грязи вредных веществ.