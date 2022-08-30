Прохладная осенняя погода придет с регион с 3 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики рассказали, когда в Свердловской области ждать похолодания. По их данным, снижение температуры на 8-10 градусов и дожди принесет динамичный циклон, который пройдет через наш регион в ближайшие сутки. А с 3 сентября уже надолго на Урале установится прохладная осенняя погода.

- Температура воздуха 3-4 сентября ночью 6-11 градусов, днем 11-16 градусов, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. - В рабочий период следующей недели существенные осадки маловероятны, температура 5-9 сентября ночью +4,+9 градусов, возможно понижение в отдельных районах до слабых заморозков, днем 10-15 градусов.

Она также отметила, что заканчивающийся август может оказаться одним из самых теплых и сухих в истории метеорологических наблюдений. В ряде районов Урала количество осадков, выпавших на сегодняшний день, составляет всего 3-10% месячной нормы.