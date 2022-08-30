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Звезды30 августа 2022 8:36

Юная певица из Нижнего Тагила стала телеведущей

ТВ-шоу называется «Узнавай-ка с Викой Стариковой»
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Звезда из Нижнего Тагила ведет свое шоу. Фото: скрин с видео

Звезда из Нижнего Тагила ведет свое шоу. Фото: скрин с видео

Юная певица из Нижнего Тагила Виктория Старикова стала ведущий своего шоу «Узнавай-ка с Викой Стариковой», которое выходит в эфире онлайн-кинотеатра IVI.

Телепрограмма рассказывает о разных уголках нашей планеты, и посмотреть на мир с неожиданной стороны. Виктории предстоит задавать участникам шоу вопросы, на которые они будут отвечать рисунками. Об этом пишет TagilCity.ru.

Виктория Старикова не раз становилась лауреатом музыкальный конкурсов и премий. Несколько месяцев назад она стала обладательницей «Золотой кнопки» от сервиса YouTube, так как число ее подписчиков перевалило за 1 миллион.