Юная певица из Нижнего Тагила стала телеведущей

Звезда из Нижнего Тагила ведет свое шоу. Фото: скрин с видео

Юная певица из Нижнего Тагила Виктория Старикова стала ведущий своего шоу «Узнавай-ка с Викой Стариковой», которое выходит в эфире онлайн-кинотеатра IVI.

Телепрограмма рассказывает о разных уголках нашей планеты, и посмотреть на мир с неожиданной стороны. Виктории предстоит задавать участникам шоу вопросы, на которые они будут отвечать рисунками. Об этом пишет TagilCity.ru.

Виктория Старикова не раз становилась лауреатом музыкальный конкурсов и премий. Несколько месяцев назад она стала обладательницей «Золотой кнопки» от сервиса YouTube, так как число ее подписчиков перевалило за 1 миллион.