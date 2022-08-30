В Екатеринбург приедет глава Сбербанка Герман Греф

Греф будет в столице Урала 2 сентября Фото: Александр ГЛУЗ

В Екатеринбург приедет президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник.

По данным инсайдера, Греф 2 сентября будет на подписании соглашения о сотрудничестве со свердловскими властями по программе «Кампус». Она предполагает льготные кредиты и другие меры поддержки студентов. На подписании также будет губернатор Евгений Куйвашев.

Ране, 5 августа, в Екатеринбург приезжал министр экономического развития России Максим Решетников. Он провел в резиденции полномочного президента в УрФО совещание по задачам и мерам по поддержке экономики.