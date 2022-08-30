В Муравленко школьники облюбовали расселенные дома

Школьники облюбовали заброшенные строения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Муравленко на Ямале из-за халатности управляющей компании дети облюбовали расселенные дома.

Речь идет о трех адресах – это Нефтяников, 19 и Комсомольская 7 и 12. Из-за того, что заброшенные строения не огорожены, сюда стали свободно проникать лети. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

На эту ситуацию обратили внимание общественники местного отделения организации «Отцы России», а чуть позже – прокуратура.

Директору управляющей компании внесли представление, а сотрудника организации привлекли к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.