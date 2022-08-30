За неделю ОРВИ чаще выявляли у взрослых, чем у детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за неделю зарегистрировано более 22 тысяч случаев ОРВИ. Как отмечают в Роспотребнадзоре Свердловской области, это выше уровня эпидпорога на 84,1% и выше уровня прошлой недели на 15,4%. Среди заболевших большинство - взрослые (59%).

- В рамках лабораторного мониторинга за возбудителями ОРВИ в лабораториях за неделю обследовано 28 человек: доминируют риновирусы –32,1% от числа обследованных. Также выделены вирусы парагриппа, SARS-CoV-2, сезонные коронавирусы, аденовирусы и метапневмовирусы, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Больше всего заболевших в ЗАТО Свободный, а также Асбестовском, Краснотурьинском и Верх-Нейвинском городском округе.

В Екатеринбурге эпидпорог также превышен - за прошедшую неделю в городе зарегистрировано 11 480 случаев заболевания ОРВИ.