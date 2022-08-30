Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Недвижимость30 августа 2022 7:39

Куйвашев выделил двум муниципалитетам 33 млн на подготовку к отопительному сезону

Большую часть получит Карпинск
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Выделенные губернатором деньги пойдут на инфраструктуру ЖКХ

Выделенные губернатором деньги пойдут на инфраструктуру ЖКХ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил 33 миллиона рублей Обуховскому сельскому поселению и Карпинску на подготовку к отопительному сезону. На эти деньги муниципалитеты обновят инфраструктуру ЖКХ, сообщает департамент информационной политики региона.

При этом Карпинск получит больше 30 миллионов рублей. На эти средства планируется сделать ремонт и техперевооружение городской газовой котельной. Обуховскому сельскому поселению выделили 1,9 миллиона рублей. Деньги потратят на покупку и замену дымовых труб для газовой котельной.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге отопление дадут уже 15 сентября 2022 года. Подготовка к отопительному сезону в столице Урала идет по плану. В первую очередь тепло дадут социально-культурным учреждениям: школам, детским садам и больницам. После чего отопление в Екатеринбурге появится и в жилых домах.