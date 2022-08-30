Куйвашев выделил двум муниципалитетам 33 млн на подготовку к отопительному сезону

Выделенные губернатором деньги пойдут на инфраструктуру ЖКХ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил 33 миллиона рублей Обуховскому сельскому поселению и Карпинску на подготовку к отопительному сезону. На эти деньги муниципалитеты обновят инфраструктуру ЖКХ, сообщает департамент информационной политики региона.

При этом Карпинск получит больше 30 миллионов рублей. На эти средства планируется сделать ремонт и техперевооружение городской газовой котельной. Обуховскому сельскому поселению выделили 1,9 миллиона рублей. Деньги потратят на покупку и замену дымовых труб для газовой котельной.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге отопление дадут уже 15 сентября 2022 года. Подготовка к отопительному сезону в столице Урала идет по плану. В первую очередь тепло дадут социально-культурным учреждениям: школам, детским садам и больницам. После чего отопление в Екатеринбурге появится и в жилых домах.