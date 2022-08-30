В Кольцово наказали авиадебошира

Мужчину сняли с рейса в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В международном аэропорте «Кольцово» в Екатеринбурге сотрудники транспортной полиции задержали 50-летнего мужчину, который дебоширил на борту пассажирского самолета, летевшего из Благовещенска в Екатеринбург. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Во время полета пассажир из Омска был, судя по внешним признакам, сильно пьян. Он ругался, курил в туалете. Поэтому экипаж рейса принял решение вызвать сотрудников полиции к борту в Екатеринбурге.

Дебошира задержали полицейские, доставившие его в дежурную часть Линейного отдела. В его отношении составили три административных протокола по статьям «Мелкое хулиганство», «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», «невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна».