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Общество30 августа 2022 7:07

В «Гринвиче» открылся H&M

Вещи в магазине продаются по полной цене
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Магазины будут работать, пока большая часть стока не будет распродана

Магазины будут работать, пока большая часть стока не будет распродана

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Гринвиче» 30 августа 2022 года открылся H&M. Об этом сообщили в telegram-канале торгового центра.

- H&M в Гринвиче открылся сегодня! Это просто WOW новость, - сообщили там.

Ранее в пресс-службе H&M «КП-Екатеринбург» рассказали, что вещи во вновь открытых магазинах продаются по полной цене. Планируется, что они будут работать, пока большая часть стока не будет распродана.

Напомним, 3 марта 2022 года, в Екатеринбурге закрылись все магазины H&M. В столице Урала было шесть точек сети. 11 августа H&M временно открылся в ТЦ «Мега» и ТЦ «Veer Mall».