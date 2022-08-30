В «Гринвиче» открылся H&M

Магазины будут работать, пока большая часть стока не будет распродана Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Гринвиче» 30 августа 2022 года открылся H&M. Об этом сообщили в telegram-канале торгового центра.

- H&M в Гринвиче открылся сегодня! Это просто WOW новость, - сообщили там.

Ранее в пресс-службе H&M «КП-Екатеринбург» рассказали, что вещи во вновь открытых магазинах продаются по полной цене. Планируется, что они будут работать, пока большая часть стока не будет распродана.

Напомним, 3 марта 2022 года, в Екатеринбурге закрылись все магазины H&M. В столице Урала было шесть точек сети. 11 августа H&M временно открылся в ТЦ «Мега» и ТЦ «Veer Mall».