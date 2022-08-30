Жительницу Березовского оштрафовали за ложный донос на бывшего возлюбленного

Женщина сообщила полицейским, что бывший сожитель украл у нее 100 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском 47-летнюю местную жительницу оштрафовали за ложный донос на бывшего возлюбленного. Она должна выплатить 10 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- В конце мая 2022 года в дежурную часть ОМВД по Березовскому по телефону поступило сообщение о квартирной краже. Чуть позже звонившая заявительница была вызвана в полицию, где собственноручно написала заявление о якобы совершенном в отношении нее преступлении, - говорится в сообщении.

Женщина заявила, что у нее украли 100 тысяч рублей, пачку сигарет и золотой браслет. В случившемся она обвинила своего бывшего сожителя. При осмотре квартиры заявительницы у следователей возникли сомнения, что у женщины могла быть крупная сумма и золото.

Опрос экс-возлюбленного, соседей и знакомых показали, что доказательства кражи отсутствуют. В итоге женщина призналась, что совершила ложный донос. Она объяснила, что после ссоры хотела отомстить мужчине. Идея о доносе пришла к ней во время распития крепкого алкоголя с подругой.