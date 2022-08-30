В Екатеринбург прибыли еще 48 беженцев из ДНР и ЛНР

Фото: предоставлено В.Н.Горелых

В Екатеринбург на днях на поезде «Симферополь-Омск» приехали еще 48 беженцев, 17 из которых дети. На вокзале их встретили полицейские, которые вместе с сотрудниками ГИБДД сопроводили их на автобус и доставили до пункта временного размещения на территории гостиничного комплекса в столице Урала. Об этом сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Всего в Свердловскую область приехало 1 790 беженцев из ДНР и ЛНР. Часть поселилась у своих родственников, остальные 554 человека, в том числе 182 ребенка, проживают в пяти организованных пунктах временного размещения в Екатеринбурге, Полевском, Нижнем Тагиле, Нижних Сергах и Первоуральске.

Фото: предоставлено В.Н.Горелых

- Свидетельства о предоставлении временного убежища получили 1029 граждан. Люди трудоустраиваются, готовят детишек в школу к 1 сентября, привыкают к мирному небу над головой, постепенно отвыкая от свиста пуль и разрывов снарядов и мин, - рассказал Валерий Горелых. - Ситуация с прибывшими на Урал жителями ЛНР, ДНР и Украины находится на контроле у руководства регионального главка МВД.

Напомним, ранее мы писали, что свердловские приставы помогли детям из ЛНР и ДНР, размещенным в городах Свердловской области. Они собрали около 250 килограмм самого необходимого и отвезли 45 детям.