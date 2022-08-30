В регионе подтверждено 106 случаев клещевого вирусного энцефалита Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области снижается активность клещей. На это обратили внимание в региональном Роспотребнадзоре. По данным ведомства, за минувшую неделю к медикам обратилось 87 пострадавших от укусов клещей.

- В лабораториях области исследовано свыше 32,6 тысячи особей клещей. Процент обнаружения клещевого вирусного энцефалита в пробах - 1,3%, боррелиоза - 41,7%, моноцитарного эрлихиоза - 4%, гранулоцитарного анаплазмоза - 1%, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

На данный момент в регионе подтверждено 106 случаев клещевого вирусного энцефалита и 415 случаев лайм-боррелиоза. Всего с начала сезона зарегистрировано 47 092 пострадавших от присасывания клещей. В Роспотребнадзоре отмечают, что это больше прошлогодних и средних многолетних значений.