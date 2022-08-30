«Гринвич» требует у Zara, Bershka и Stradivarius 20 миллионов рублей

Торговый центр продолжает судиться с брендами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управляющая компания торгового центра «Гринвич» требует с зарубежных брендов, временно ушедших из России, выплаты на общую сумму в 20 миллионов рублей. В списке оказались бутики испанской компании Indetex: Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho выплаты на общую сумму 20 миллионов рублей.

Управляющая компания «Итс-групп» подала сразу пять исков в Арбитражный суд Москвы. По данным картотеки арбитражного суда, в конце августа иски были поданы к ООО «Зара Хом СНГ», «Пулл энд Беар СНГ», «Ойшо СНГ», и «Бершка СНГ», «Страдивариус СНГ», передает «Коммерсант».

Сейчас заявления только поступили в суд. Все магазины компании Inditex прекратили работу на территории страны в марте этого года. Причиной стала сложная экономическая и политическая ситуация, связанная со спецоперацией на Украине.

Кроме того, «Гринвич» продолжает судится со шведским брендом H&M. В июле торговый центр проиграл компании. Изначально хотел взыскать 28 миллионов рублей убытков в форме упущенной выгоды.