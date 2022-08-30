Приставы помогли детям из ЛНР и ДНР, размещенным в Свердловской области

45 детей из ДНР и ЛНР получили помощь от приставов Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Приставы помогли детям из ЛНР и ДНР, размещенным в городах Свердловской области. Они собрали около 250 килограмм самого необходимого - детское питание, предметы гигиены и погремушки для самых маленьких, одежду для подростков и другие необходимые вещи.

- В такой сложной жизненной ситуации очень важно не оставаться в стороне. Был большой поток сотрудников желающих помочь, активно участвовал в сборе гуманитарной помощи весь состав ГУФССП России по Свердловской области от специалистов структурных подразделений до руководителя Главного управления, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

45 детей, приехавших из Луганской и Донецкой народных республик, размещенных в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Нижних Сергах, получили от судебных приставов Свердловской области моральную и материальную поддержку.

Отметим, что ранее приставы уже оказывали гуманитарную помощь только прибывшим семьям из ДНР и ЛНР в Нижнесергинский район Свердловской области в начале года. Кроме того, главное управление на постоянной основе принимает участие в волонтерских, благотворительных акциях, в том числе по поддержке детей, оставшихся без попечения родителей и подшефного детского дома.