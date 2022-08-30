Это надолго: Клиенты УБРиР продолжат получать компенсацию комиссии за расчеты по СБП

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Этой возможностью могут воспользоваться и клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) — владельцы малых и средних предприятий, подключивших оплату по QR-коду в банке.

С начала года уже более 90% компаний и индивидуальных предпринимателей, принимающих оплату по QR-коду через СБП, получили компенсацию. При этом все организационные вопросы решает банк: клиентам нужно лишь пользоваться таким видом расчета, иметь действующий счет в УБРиР, а также быть внесенными в реестр субъектов МСП на момент возврата средств.

«Для бизнеса прием платежей через СБП — это один из наиболее выгодных и удобных способов получать оплату за товары и услуги, особенно с учетом компенсации комиссии. При этом наиболее простой вариант начать принимать платежи по СБП — подключить сервис на POS-терминале: QR-код появляется на экране терминала или распечатывается на чеке, клиенту его необходимо отсканировать, а затем подтвердить операцию в приложении банка. Кроме того, платежи через СБП доступны клиентам и в интернет-банке «Бизнес-лайт 2.0». При этом зачисление средств на счет предпринимателя происходит практически мгновенно», — рассказал руководитель по развитию эквайринга УБРиР Михаил Головырских.

Для подключения оплаты по QR-коду можно обратиться в офис УБРиР или оставить заявку на сайте.

Отметим, что одним из стратегических направлений для банка является развитие эквайринга, поэтому предпринимателям на выбор предоставляются все виды такого функционала. Клиентам доступен не только торговый эквайринг, позволяющий принимать платежи через СБП при помощи терминала банка или своего устройства. Также УБРиР предлагает компаниям и индивидуальным предпринимателям подключить интернет-эквайринг, смартфон как терминал или онлайн-кассу с эквайрингом.

Удобство и выгоду сервисов УБРиР оценили не только клиенты, но и Торгово-промышленная палата РФ. По итогам национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» УБРиР стал победителем в дополнительной номинации «За развитие рынка платежных услуг для бизнеса», учрежденной в рамках номинации «Лучшая банковская программа для МСП — 2022».