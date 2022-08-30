Женщина не смогла улететь в Ереван из-за сотрудника авиакомпании Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уральские авиалинии» выплатят женщине более 200 тысяч за сорванную из-за собаки поездку. Жительница Каменска-Уральского заключила договор с Call-центром авиакомпании на авиаперевозку в Ереван двух пассажиров и питомца на сумму больше 65 тысяч рублей, но улететь они не смогли. В аэропорту Кольцово женщине было отказано в оформлении посадочных документов и прохождении досмотра.

Сотрудники пояснили, что собака не подходит под условия перевозки компанией из-за веса. При этом в возврате денег за билеты женщине было отказано. Тогда она обратилась с жалобой в Роспотребнадзор.

- При оформлении билетов сотрудник «Уральских авиалиний» был поставлен в известность о необходимости вылета не только потребителя, её дочери, но и питомца. Потребитель со своей стороны предоставила полную информацию относительно породы и веса собаки, кроме того, неоднократно уточняла и обращала внимание, что собака весит более 15 кг, рассказали в региональном Роспотребнадзоре. - Оператор компании озвучил условия наличия ветеринарной справки, документов на собаку, намордника. Иной информации в адрес потребителя не поступало.

Синарский районный суд Каменска-Уральского взыскал в пользу потребителя больше 212 тысяч: стоимость авиабилетов, неустойку, расходы, моральный вред, а также штраф в связи с неудовлетворением требований потребителя в добровольном порядке. Указанное решение не устроило авиакомпанию и была подана апелляционная жалоба.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила решение Синарского районного без изменения, апелляционную жалобу ответчика - без удовлетворения.