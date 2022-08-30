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Происшествия30 августа 2022 3:20

На Сортировке избили мужчину

Напавших на екатеринбуржца разыскивает полиция
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
На место выезжали сотрудники правоохранительных органов

На место выезжали сотрудники правоохранительных органов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Сортировке, во дворе дома на Билимбаевской 34/2, двое неизвестных избили мужчину. Инцидент произошел днем, 29 августа. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в УМВД Екатеринбурга.

- Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции № 10 Железнодорожного района. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Полиция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к инциденту, - рассказали в пресс-группе.

Сотрудники полиции просят всех, кто располагает значимой информацией о произошедшем, сообщать об этом по телефону 3564210 или 102 (02).