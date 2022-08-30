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Происшествия30 августа 2022 2:45

В Каменске-Уральском пожарные эвакуировали из горящей пятиэтажки 30 человек

Огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В тушении пожара были задействованы три единицы техники и восемь человек личного состава

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и восемь человек личного состава

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском вечером, 29 августа, пожарные эвакуировали из горящей пятиэтажки 30 человек, в том числе девять детей. Огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже.

- В 20:41 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Каменск-Уральский, улица Силикатная. На площади один квадратный метр повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на четвертом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома коридорного типа, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и восемь человек личного состава. В 20:52 огонь был локализован. Еще через две минуты пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 21:05.