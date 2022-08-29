В Березовском женщина-инвалид получила жилье после вмешательства прокуратуры

Суд согласился с условиями ведомства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском 31-летняя женщина-инвалид получила жилье только после вмешательства прокуратуры.

- Свердловчанка страдает тяжелой формой хронического заболевания, вследствие чего имеет право на получение жилья вне очереди, - сообщили в ведомстве Свердловской области.

Прокуратура, рассмотрев дело женщины, направила в Администрацию Березовского иск о немедленном предоставлении жилья заявительнице. Суд согласился с условиями ведомства, после этого свердловчанка получила благоустроенную квартиру площадью 43 квадратных метров.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге пенсионер получил достойную квартиру после вмешательства военной прокуратуры. Мужчина до этого несколько лет жил в аварийном жилье, пока в ситуацию не вмешалось городское надзорное ведомство.