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Происшествия29 августа 2022 19:52

В Екатеринбурге банда злоумышленников обокрала магазин бытовой техники

Сумма ущерба составила около девяти тысяч рублей
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Ущерб магазину задержанный так и не возместил.

Ущерб магазину задержанный так и не возместил.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге банда злоумышленников обокрала магазин бытовой техники, который находится на улице Бахчиванджи, на девять тысяч рулей. Как сообщает городское УМВД, во время розыска сотрудниками был задержан один из подозреваемых.

- Задержан подозреваемый 1982 года рождения, проживающий в одном из садоводческих товариществ Екатеринбурга, ранее судимый за кражу и нарушение правил дорожного движения, - рассказали в полиции Екатеринбурга.

Мужчина пояснил, что украденные вещи он продал неизвестным, а деньги потратил на личные нужды. Ущерб магазину задержанный так и не возместил, на него заведено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы.