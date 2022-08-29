Ущерб магазину задержанный так и не возместил. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге банда злоумышленников обокрала магазин бытовой техники, который находится на улице Бахчиванджи, на девять тысяч рулей. Как сообщает городское УМВД, во время розыска сотрудниками был задержан один из подозреваемых.

- Задержан подозреваемый 1982 года рождения, проживающий в одном из садоводческих товариществ Екатеринбурга, ранее судимый за кражу и нарушение правил дорожного движения, - рассказали в полиции Екатеринбурга.

Мужчина пояснил, что украденные вещи он продал неизвестным, а деньги потратил на личные нужды. Ущерб магазину задержанный так и не возместил, на него заведено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы.