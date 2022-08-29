В «Кольцово» у туристов из Таджикистана изъяли запрещенную молочную продукцию

Продукция была изъята и уничтожена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» во время досмотра ручной клади у туристов из Таджикистана сотрудники обнаружили молочную продукцию домашнего изготовления.

- Продукция, подконтрольная ветеринарному надзору, ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения Россельхознадзора на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки, - рассказали в Россельхознадзоре Свердловской области.

Продукция была изъята и уничтожена, а южане привлечены к административной ответственности.

Ранее мы писали, что в Свердловскую область привезли партию альстромерий из 30 штук, зараженных карантинным вредителем. Он практически всеяден и не только уничтожает растения.