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Общество29 августа 2022 18:18

В Березовском завершились поиски 34-летней женщины

О ее местонахождении ничего не было известно с 25 августа
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Свердловчанку нашли живой. Фото: поисковой отряд "Прорыв"

Свердловчанку нашли живой. Фото: поисковой отряд "Прорыв"

В Березовском завершились поиски Рябухиной Александры Сергеевны. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», о местонахождении 34-летней женщины ничего не было известно с 25 августа.

К счастью, свердловчанку нашли живой. Об этом на своей странице написали волонтеры поискового отряда.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге разыскивают Гриба Александра Валерьевича. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», последний раз 31-летнего мужчину видели 26 августа в микрорайоне Вторчермет.

В день пропажи он был одет в серые кроссовки, джинсы и белую футболку.