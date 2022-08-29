Сборная России, выступавшая на машинах «Уралвагонзавода», победила в чемпионате по танковому биатлону

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Экипаж сборной России, который выступал на танках Т-72Б3 «Уралвагонзавода» из Нижнего Тагила смогла завоевать медали чемпионата по танковому биатлону. Известно, что спортсмены прошли дистанцию за 1 час 29 минут и 36 секунд и смогли поразить 23 мишени из 24 возможных.

Примечательно, что вторыми к финишу пришли танкисты из Беларуси, которые выступали также на «семьдесятдвойках», а вот третье место завоевала сборная Китая.

- Российские танкисты признались, что побеждать им помогают хладнокровие во время заезда, знание своего дела и, конечно, танки Уралвагонзавода. К ним они относятся с любовью, каждому дают ласковые имена, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Всего же в соревнованиях по танковому биатлону участвовала 21 команда. Чтобы выявить победителя, участникам пришлось преодолеть индивидуальные гонки и эстафету: они преодолевали брод, холм, стенку, минное поле и другие препятствия, поражая мишени.