В Екатеринбурге мужчина потрогал девушек между ног и убежал

Потерпевшая тут же обратилась в полицию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге неизвестный мужчина потрогал девушек между ног и убежал. Об этом ТГ-каналу «Инцидент Екатеринбург» рассказала одна из потерпевших.

Горожанка пожаловалась, что 29 августа она с коллегой шла в магазин на улице Крауля, и в момент, когда они собирались перейти дорогу, к ним подбежал мужчина и потрогал их между ног.

- От неожиданности закричала, мужчина перебежал проезжую часть, добежал до Репина, прыгнул на автобус и уехал, - рассказала екатеринбурженка.

Потерпевшая тут же обратилась в полицию. В городском УМВД заявили, что по данному факту проводится проверка.