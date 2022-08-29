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Общество29 августа 2022 17:41

В Екатеринбурге мужчина потрогал девушек между ног и убежал

Полиция уже организовала проверку
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Потерпевшая тут же обратилась в полицию.

Потерпевшая тут же обратилась в полицию.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге неизвестный мужчина потрогал девушек между ног и убежал. Об этом ТГ-каналу «Инцидент Екатеринбург» рассказала одна из потерпевших.

Горожанка пожаловалась, что 29 августа она с коллегой шла в магазин на улице Крауля, и в момент, когда они собирались перейти дорогу, к ним подбежал мужчина и потрогал их между ног.

- От неожиданности закричала, мужчина перебежал проезжую часть, добежал до Репина, прыгнул на автобус и уехал, - рассказала екатеринбурженка.

Потерпевшая тут же обратилась в полицию. В городском УМВД заявили, что по данному факту проводится проверка.