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Происшествия29 августа 2022 16:58

В Волчанске вспыхнула квартира в многоэтажке

На месте работали шесть спасателей
Анастасия БАШКИРЦЕВА
На место оперативно приехали две пожарные машины.

На место оперативно приехали две пожарные машины.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волчанске вспыхнула квартира в многоэтажке. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 29 августа в 11:47 на улице Угольная.

- На площади одного квадратного метра повреждены пол и дверь в квартире, расположенной на втором этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали две пожарные машины и шесть спасателей, которые потушили огонь в 11:54, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 12:07. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле вечером, 28 августа, сгорел частный дом на улице Тихий переулок. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров.