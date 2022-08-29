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Общество29 августа 2022 16:37

Уральский завод гражданской авиации собирается поставлять самолеты в Забайкалье

Соглашение о сотрудничестве было подписано 29 августа
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Уральский завод гражданской авиации собирается поставлять самолеты с российскими двигателями в Забайкалье. Примечательно, что эта модель называется «Байкал», соглашение о сотрудничестве было подписано 29 августа. Уральский регион отправит семь легких многоцелевых самолетов ЛМС-901.

- Ранее губернатор Евгений Куйвашев сообщал о подписании первого договора на поставку самолетов «Байкал» в Красноярский край. Поставки воздушных судов намечены на 2025-2028 годы, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

По словам директора авиакомпании «Аэросервис», Байкал» будет востребован в перевозках на местных авиалиниях.

Отметим, легкий многоцелевой самолет «Байкал» предназначен для выполнения широкого спектра авиационных работ. Он оснащен одним турбовинтовым двигателем и рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 тысяч килограммов груза, - добавили в департаменте.