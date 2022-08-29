В Екатеринбурге пропал 31-летний мужчина со шрамом на животе

В день пропажи он был одет в серые кроссовки. Фото: поисковой отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге разыскивают Гриба Александра Валерьевича. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», последний раз 31-летнего мужчину видели 26 августа в микрорайоне Вторчермет.

В день пропажи он был одет в серые кроссовки, джинсы и белую футболку.

Особые приметы:

Рост: 180 сантиметров

Телосложение: худощавое

Цвет волос: светло-рыжий

Цвет глаз: серо-голубой

У мужчины на животе шрам, а на правой руке маленькие татуировки.

Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 12 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефонам 8(343)356-42-12,102 (02) или инфоргу поиска Марии 8-900-203-66-62.