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Общество29 августа 2022 15:50

Куйвашев обсудил с мэром Каменска-Уральского развитие города

Глава Свердловской области отметил условия для комфортной жизни
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Каменск-Уральский был удостоен почетного звания. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Каменск-Уральский был удостоен почетного звания. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приехал с рабочим визитом в Каменск-Уральский. По данным регионального Департамента информационной политики, он встретился с главой города, чтобы обсудить вопросы развития Каменска-Уральского.

- Динамика основных показателей говорит о стабильной экономической ситуации, восстановлении рынка труда. На предприятиях успешно реализуются крупные инвестиционные проекты, решаются задачи импортозамещения, выпуска конкурентной продукции, - отметил губернатор.

Евгений Куйвашев также добавил, что в городе создаются условия для комфортной жизни жителей: улучшение работы общественного транспорта, ремонт школ и детских садов, а также модернизация городского освещения.

Напомним, что в 2021 году Каменск-Уральский был удостоен почетного звания «Город трудовой доблести». По мнению губернатора Свердловской области, город оправдывает свое звание.