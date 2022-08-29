На трассе под Нижним Тагилом в столкновении отечественной «копейки» и иномарки пострадали два человека

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе под Нижним Тагилом в столкновении отечественной «копейки» и иномарки Kia CEED пострадали два человека. Прибывшие на место автоинспекторы установили, что 20-летний водитель за рулем «ВАЗ-2101» по неизвестной причине выехал на встречную полосу, где и врезался в другую легковушку.

- В результате ДТП травмы получили оба водителя, они госпитализированы. У пострадавших будут взяты анализы на химико-токсикологическое исследование, чтобы установить в каком стоянии они находились за рулем. В момент ДТП оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Известно, что владелец «копейки» имеет один год водительского стажа, второй же пострадавший за рулем уже 13 лет.