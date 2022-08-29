В Екатеринбурге две местные жительницы попались на сбыте наркотиков

В отношении обеих возбуждены уголовные дела по статье «Сбыт наркотиков в крупном размере». Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге две местные жительницы 48 и 33 лет попались на сбыте наркотиков в крупном размере. Чтобы выяснить все обстоятельства, их доставили в отделение полиции, при этом одна из женщина попыталась сбросить пакетик с «запрещенкой», а затем указала, что он принадлежит ее подельнице.

- Следственно-оперативная группа изъяла сброшенный сверток и направила его на экспертизу. В нем находился героин, общей массой порядка 100 граммов, что является крупным размером, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

На допросе одна из задержанных рассказала, что они ездили в Верхнюю Пышму за «закладкой». У второй женщины был изъят телефон с координатами тайника.

- В отношении обеих возбуждены уголовные дела по статье «Сбыт наркотиков в крупном размере». На данный момент подозреваемые содержатся под стражей, - добавили в полиции.