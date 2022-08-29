Банк Уралсиб увеличил максимальную сумму кредита по ипотеке с господдержкой и семейной ипотеке

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

До 30 млн рублей – в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

До 15 млн рублей – в других регионах присутствия банка.

Кредитование на максимальные суммы осуществляется при условии субсидирования застройщиком.

Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку жилья в рамках программы «Ипотека с господдержкой» составляет 6,49% годовых, программы «Ипотека для семей с детьми» – 5,69% годовых.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».