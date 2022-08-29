Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 августа 2022 13:53

В Екатеринбурге подростки в масках разрисовали баллончиками трамвай

Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Вагон общественного транспорта высаживал пассажиров на конечной остановке «7 ключей»

Вагон общественного транспорта высаживал пассажиров на конечной остановке «7 ключей»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге подростки в масках разрисовали баллончиками трамвай, который следовал по маршруту № 13. Вагон общественного транспорта высаживал пассажиров на конечной остановке «7 ключей», когда к нему подбежала группа ребят.

Как пишут очевидцы в Telegram-канале «Злой Екатеринбург», на уличных художников обратил внимание мужчина и хотел сделать замечание.

- Они даже брызнули в лицо мужику, который вышел их прогнать. Просьба тех, кто их знает, сообщить в комментарии или сказать им, что они обронили баллон с краской и перцовку, - рассказали свидетели происшествия.

- Сообщение поступило в отдел полиции №10 Железнодорожного района. За медицинской помощью никто из граждан не обращался. В настоящее время полицейские устанавливают личности молодых людей, попавших на видеозаписи, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.