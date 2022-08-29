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Общество29 августа 2022 13:52

В Свердловской области наградили шесть семейных пар, которые вместе больше 50 лет

Им вручили знаки отличия «Совет да любовь»
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Пожилые пары наградил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин

Пожилые пары наградил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области наградили шесть семейных пар, которые вместе уже больше 50 лет. Им вручили знаки отличия «Совет да любовь». Их жителям региона передал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

- Такой знак – благодарность и поощрение от правительства региона за создание крепкой семьи, воспитание одного или нескольких детей, - говорится в сообщении департамента информационной политики региона.

Знак отличия получили Эдуард и Татьяна Похилевич. Они познакомились еще в 1969 году в Свердловске. Тогда Татьяна училась на электротехническом факультете Уральского политехнического института. Эдуард был курсантом Троицкого авиационно-технического училища. После окончания училища он приехал в Свердловск, чтобы служить во 2-м областном отряде.

Эдуард и Татьяна поженились в 1971 году. Он служил в аэропорту Кольцово, а она работала там же в службе электросветотехнического обеспечения полетов. Супруги родили и воспитали сына и дочь. Татьяна и Эдуард стараются вести активный образ жизни, занимаются садоводством и воспитывают внуков.