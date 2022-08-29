В Свердловской области наградили шесть семейных пар, которые вместе больше 50 лет

Пожилые пары наградил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области наградили шесть семейных пар, которые вместе уже больше 50 лет. Им вручили знаки отличия «Совет да любовь». Их жителям региона передал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

- Такой знак – благодарность и поощрение от правительства региона за создание крепкой семьи, воспитание одного или нескольких детей, - говорится в сообщении департамента информационной политики региона.

Знак отличия получили Эдуард и Татьяна Похилевич. Они познакомились еще в 1969 году в Свердловске. Тогда Татьяна училась на электротехническом факультете Уральского политехнического института. Эдуард был курсантом Троицкого авиационно-технического училища. После окончания училища он приехал в Свердловск, чтобы служить во 2-м областном отряде.

Эдуард и Татьяна поженились в 1971 году. Он служил в аэропорту Кольцово, а она работала там же в службе электросветотехнического обеспечения полетов. Супруги родили и воспитали сына и дочь. Татьяна и Эдуард стараются вести активный образ жизни, занимаются садоводством и воспитывают внуков.