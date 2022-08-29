Мэр Екатеринбурга перед учебным годом открыл две обновленные школы

Школы примут учеников после завершения капитального ремонта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов открыл две обновленные школы, которые примут учеников после капитального ремонта. В частности, градоначальник посетил школу № 38 на проспекте Седова, работы здесь начались в 2020 году.

- За это время здание было полностью обновлено. На цокольном этаже разместился медицинский блок, просторная столовая, спортивный залс отдельными раздевалками и душевыми. При этом ранее школа находилась в аварийном состоянии, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кстати, вместимость учебного заведения увеличилась практически вдвое – было чуть более 600 мест, а сейчас – 1100.

- Еще одно учреждение, которое было открыто к началу учебы после ремонта, – школа № 30. Здание также давно нуждалось не только в ремонте, но и увеличении пространства, - добавили в администрации.

Ее вместимость была увеличена до 750 человек. В обновленном пространстве расположены школьный музей, библиотека с читальной зоной, актовый зал, кабинеты музыки и хореографии.