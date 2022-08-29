Пенсионер из Нижнего Тагила хотел подзаработать, но потерял 1,3 миллиона

Пенсионер открыл счет в одном из частных банков и установил мобильное приложение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 63-летний пенсионер хотел подзаработать, но доверился мошенникам и потерял 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

- В этот раз потерпевшего не отправляли к банкомату переводить деньги, все осуществлялось через мобильное приложение, - рассказали в полиции.

Мужчине поступил звонок с неизвестного номера. Некая Анастасия Калашникова предложила ему возможность дополнительного заработка за обработку информации. Пенсионер заинтересовался. Девушка перевела его на куратора по фамилии Громов. Тот сообщил, что уральцу нужно открыть счет в банке, куда ему будут приходить деньги за работу.

Пенсионер открыл счет в одном из частных банков и установил мобильное приложение. Затем он перевел туда с двух кредитных карт своего банка 240 тысяч рублей. Затем он направил тремя транзакциями еще 675 тысяч.

Когда пенсионер попросил неизвестного вернуть переведенные средства, он получил отказ. Ему заявили, что сначала нужно погасить образовавшуюся задолженность по кредитным картам. Для этого мужчине якобы нужно было взять займ. Пенсионер из дома оформил два кредита на общую сумму более чем 1,5 миллиона рублей.

По указанию лжеработодателя мужчина попытался перечислить все деньги на указанный ему счет, но банк заблокировал операцию по подозрению мошенничестве. Позже пенсионеру приходили СМС с кодами, которые он продиктовал злоумышленнику. Таким образом аферисты похитили у мужчины еще 700 тысяч рублей.