У мальчика на лице остался синяк, побои сняли в полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе Екатеринбурга женщина набросилась с кулаками на 12-летнего мальчика, гулявшего на детской площадке. Инцидент произошел недалеко от жилого дома на улице Рябинина. Очевидцы рассказывают, что школьники попросили девочек уступить место на деревянном домике, но те отказались.

Как раз после этого и начался конфликт, к компании ребят подбежала женщина и несколько раз ударила одного из них по лицу. Мама пострадавшего рассказала подробности произошедшего порталу E1.ru.

- Она толкнула моего сына, потом схватила его и ударила два раза по лицу, кричала на ребенка матом. Сын отбежал вместе с друзьями на другой конец двора, но спустя пару минут снова налетела на него, услышав, что друзья снимали все на видео, - рассказала женщина по имени Наталья.

Женщина уверяла, что защищает девочек, сидящих на деревянном домике, ее с трудом смогли оттащить прохожие. У мальчика на лице остался синяк, побои сняли в полиции.

В УМВД по Екатеринбургу пояснили, что сотрудники отдела полиции № 8 проводят проверку по заявлению родителей. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и лиц, причастных к нему.