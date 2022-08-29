Фото: предоставил Кирилл Потапов

В контактном зоопарке, который расположился под Екатеринбургом продолжают спасать животных. Ранее, на территории конно-оздоровительного клуба «Фаворит» волонтеры заметили истощенных питомцев. Владелица клуба умерла, а все права на его существование перешли маме погибшей женщины. Среди обитателей были лошади, коровы, ослы, собаки и другие обитатели.

Владелица не могла ухаживать за ними по состоянию здоровья. Так, подопечные даже вышли к соседям в огород, чтобы прокормиться.

Теперь шесть подопечных забрали на реабилитацию специалисты «Белой лошади». Однако, собак пристроить не позволяет их хозяйка.

- Собак пока хозяйка не хочет отдавать. Сначала она была не против, мы нашли им владельцев. Теперь уже она отказывается от помощи вновь. Она уже несколько раз передумывала насчет пристроя, - отмечает руководитель фонда «Альфа» Кирилл Потапов.

Также зоозащитники отмечают, что переговоры с хозяйкой по поводу спасения лошадей длились около 10 часов. Они увенчались успехом. Но на территории у нее все еще находятся еноты, гуси, коровы, собаки, овцы и другие обитатели.