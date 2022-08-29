Власти вместе с оперштабом Свердловской области рассмотрят вопрос о введении «дистанта» для школьников

Власти совместно с оперштабом Свердловской области рассмотрят вопрос о введении дистанционного обучения школьников в регионе. Об этом заявил министр образования Среднего Урала Юрий Биктуганов.

- Поднять вопрос этот [о введении дистанта] на штабе логично – он будет рассмотрен, - рассказал чиновник 29 августа на пресс-конференции.

Известно, что по данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе было зарегистрировано более 4,5 тысяч случаев заражения. В ведомстве в связи с этим рекомендовали ввести масочный режим, однако региональные власти не спешат вводить ограничительные меры.

- Все подобные решения принимаются оперативным штабом после тщательной проработки. Ранее замруководителя оперштаба Павел Креков говорил, что рассматриваются различные варианты реагирования на ситуацию, - уточнили в региональном оперштабе.