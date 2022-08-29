На Урале скончался заслуженный тренер России по пожарно-прикладному спорту Виктор Кобцев

Известно, что под его руководством команда региона 11 раз выигрывала чемпионаты РСФСР и России. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области 29 августа умер заслуженный тренер России по пожарно-прикладному спорту Виктор Кобцев. Известно, что под его руководством команда региона 11 раз выигрывала чемпионаты РСФСР и России, а еще 30 раз становилась призером. Виктор Алексеевич стал тренером-преподавателем в 1985 году.

- С того года и до последних дней Виктор Алексеевич был несменным тренером сборной команды Свердловской области. За время проведения чемпионатов России с 1992 по 2012 годы сборная команда Свердловской области, находилась в рейтинге сильнейших по всей стране, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

В 1990 году ему присудили звание заслуженного тренера страны, а через два года доверили и основную сборную СССР.

- За большой вклад в дело защиты Отечества, развитие физической культуры и пожарно-прикладного спорта, за активную общественную деятельность он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, - добавили в ведомстве.