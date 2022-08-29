Житель Первоуральска, укравший деньги с чужой карты, сдался полиции

Подозреваемый был неоднократно судим за кражи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге подозреваемый в краже денег с чужой карты житель Первоуральска сам пришел в полицию после публикации его фото в СМИ. Об этом сообщает городское УМВД.

- Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый за кражи житель Первоуральска. Он пояснил, что нашел карту и решил потратить находившиеся на ней деньги, - говорится в сообщении.

Подозреваемый заявил, что готов возместить потерпевшему ущерб.

Ранее в полицию обратился житель Екатеринбурга, сообщивший о потере сумки. В ней был кошелек с наличными и банковской картой. Через некоторое время мужчине на телефон начали приходить сообщения о списании денег. Злоумышленник потратил около 20 тысяч рублей с его счета в разных торговых точках города. Силовики смогли достать фото молодого человека, который платил чужой картой в кафе.